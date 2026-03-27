Ние ще бъдем камъчето в обувката на политиците. Ще ги притискаме постоянно, както сме ги притискали досега, само че в парламента ще бъдем по-ефективни. Отвън те не искат да ни чуят, заглушават ни и не ни обръщат внимание. Щом може пожарникари, пилоти и всякакви други хора да се кандидатират за депутати, защо да няма родители на убити деца. Искам да има справедливост и да спася други животи. Това каза в студиото на „Пресечна точка” Николай Попов, който е кандидат-депутат от коалиция „Сияние” и водач на листите на 23 и 25 МИР-София.

"Преди малко разбрахме, че съдът, който заседава по делото „Филип”, който беше прегазен на пешеходна пътека в София, трета година не може да произнесе присъда и си е дал отвод. Каузата на коалиция "Сияние" не е само моя. Тя е на хиляди българи - кауза за живот и кауза на нашето бъдеще, защото няма по-голяма ценност от живота", каза бащата на загиналата в катастрофа Сияна.

"Във фокуса ще бъде правосъдието. Има конкретни неща, които сме набелязали в правосъдната система. Според политиците и според това, което виждам в обществото, от години фигурата на главния прокурор винаги е проблемна, затова ние сме готови при нужда да се свика Велико Народно събрание и тази фигура да отпадне, за да се разтовари системата от тази тежест. Освен това, големият проблем по всички съдебни дела са вещите лица", отбеляза Попов.

Николай Попов: Основните приоритети са ни съдебната система, пътната безопасност и образованието

Той уточни, че основният приоритет на коалицията е намаляване на жертвите по пътя. "Затова предвиждаме една мащабна реформа - Министерство на транспорта и съобщенията да се превърне в Министерство на транспорта, съобщенията и пътната безопасност", каза кандидат-депутатът.

По думите му е необходимо да бъде направена сериозна реформа и преструктуриране на Агенцията за пътна безопасност, както и на всички системи за контрол на трафика в АПИ. "По този начин ще имаме много точно и ясно структурирано звено, което ще може да контролира и товарните превози", каза още Попов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова