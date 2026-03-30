Остри реакции от редица европейски лидери, след като за първи път от векове ръководителите на Католическата църквата бяха възпрепятствани да отслужат литургията за Цветница в Йерусалим. Израелската полиция не позволи на латинския патриарх на Йерусалим и на настоятеля на храма „Възкресение Христово“ да води служба за католическата Палмова неделя.

Въздушен удар порази сградата на катарската телевизия „Ал Араби“ в Техеран

Израелските власти затвориха всички свещени обекти в Стария град в Йерусалим, като посочиха, че мярка се налага от съображения за сигурност.

В отговор на критиките, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че латинският патриарх на Йерусалим ще получи незабавно достъп до Божи гроб.

