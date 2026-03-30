Това доведе до остри критики на редица европейски лидери

Остри реакции от редица европейски лидери, след като за първи път от векове ръководителите на Католическата църквата бяха възпрепятствани да отслужат литургията за Цветница в Йерусалим. Израелската полиция не позволи на латинския патриарх на Йерусалим и на настоятеля на храма „Възкресение Христово“ да води служба за католическата Палмова неделя.

Израелските власти затвориха всички свещени обекти в Стария град в Йерусалим, като посочиха, че мярка се налага от съображения за сигурност.

В отговор на критиките, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че латинският патриарх на Йерусалим ще получи незабавно достъп до Божи гроб.

Редактор: Габриела Павлова

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking