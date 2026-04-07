"Възраждане" не вижда допирателни с партията на Румен Радев. Това заяви лидерът Костадин Костадинов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS. "Наблюдава се спад на избирателната активност. Той идва от Румен Радев, от когото се очакваше да даде промяна. Той дава още от същото и това разочарова много хора. Според мен това не е добре", подчерта той.

"Разговорите за управление и мнозинство започват от тези, които спечелят изборите. Ако получим покана, ще разговаряме. Ние имаме нашите виждания и принципи, от които няма да отстъпим. Няма да влезем в безпринципна коалиция, само за да получим министерски кресла", заяви Костадинов.

"Не виждам допирателни с партията на Радев. В политиката трябва да се говори. По време на тази кампания лидерските дебати изчезнаха. В хода на кампанията гражданите трябва да виждат две неща – програмите на партиите и лидерите в дебат, за да могат да сравнят", добави още водачът на две листи на партията.

