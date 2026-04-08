Мащабът на убийствата при израелските удари по Ливан днес, 8 април, е „ужасяващ“. Това заяви върховният комисар на ООН по правата на човека Волкер Тюрк и призова международната общност да помогне за прекратяването на разгръщащия се „кошмар“.

Часове след спирането на огъня между САЩ и Иран: Експлозии в Бахрейн, Кувейт, Бейрут и въздушни атаки в ОАЕ

„Мащабът на убийствата и разрушенията в Ливан днес е просто ужасяващ. Такова клане, само няколко часа след сключването на примирие с Иран, е невъобразимо. То оказва огромен натиск върху крехкия мир, от който цивилните се нуждаят толкова отчаяно“, каза Тюрк.

