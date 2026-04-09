Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е „много оптимистичен” относно постигането на мирно споразумение с Иран, след като двете страни обявиха примирие. В телефонно интервю за NBC News в четвъртък той допълни, че ако Техеран откаже да преговаря, последствията ще бъдат „много болезнени", предава БГНЕС.

Тръмп посочи, че иранските лидери са „много по-разумни” в частните си разговори, и изрази надежда за дипломатически пробив. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс предстои да проведе преговори с ирански представители в Пакистан в събота.

Успоредно с това американският президент съобщи, че израелският министър-председател Бенямин Нетаняху се е съгласил по телефона в сряда да „действа тихомълком” по отношение на Ливан. Изявлението последва серия от опустошителни израелски удари по ливанска територия в същия ден.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

