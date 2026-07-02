Рекордно количество райски газ – 440 килограма – е иззето днес при специализирана полицейска операция на служители на Районното управление в Созопол, съобщи кореспондентът на БТА в Бургас Галя Тенева.

По думите на властите това е най-голямото количество райски газ, установявано до момента при полицейска акция на територията на област Бургас.

Задържаха мъж с 1400 флакона райски газ и кокаин в Созопол (СНИМКИ)

Случаят е поредният в рамките на засиления контрол срещу незаконното разпространение на райски газ по Южното Черноморие през летния сезон.

От ОД на МВР – Бургас подчертават, че специализираните проверки срещу незаконната продажба и разпространение на райски газ ще продължат през целия летен сезон във всички курортни комплекси по Южното Черноморие, като действията ще се извършват въз основа на предварително събрана информация и при внезапни проверки.

Редактор: Цветина Петрова