Румъния загуби окончателно 770 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), след като парламентът не успя да приеме до крайния срок – 31 август, един от ключовите етапи в плана с реформи, а именно Закон за единна система за заплащане в публичния сектор, съобщи телевизия Диджи 24.

Президентската администрация официално потвърди, че политическите партии са поели отговорност за загубата на средствата, свързани с изпълнението на този етап от реформата. В същото време техническият вариант на закона се смята за почти завършен, а партиите са поели ангажимент да го приемат до края на годината.

След три ревизии стойността на румънския НПВУ бе намалена от първоначалните 29,18 млрд. евро до около 20,1 млрд. евро. От тях около 13,56 млрд. евро са безвъзмездни средства, а 6,54 млрд. евро са заеми.

От Европейската комисия заявиха, че ще продължат диалога и сътрудничеството с румънските власти и са готови да подкрепят усилията за запазване на същността и целите на реформата, както и да помогнат на властите да намерят решения, които да допринесат за постигането на основните цели на Румъния.

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Същевременно премиерът Илие Боложан присъства днес на откриването на нов център по сърдечносъдова хирургия към Института за спешни сърдечносъдови заболявания и трансплантации в град Търгу Муреш, изграден със средства по НПВУ.

Боложан отбеляза, че в областта на здравеопазването по НПВУ Румъния първоначално е разполагала с бюджет от над 2 млрд. евро, но след последователни съкращения бюджетът в тази сфера е възлязъл на малко над 1 млрд. евро. По думите му от първоначално планирани през 2023 г. 19 болници, в крайна сметка са завършени 8.

Премиерът посочи, че средствата не са били изгубени, но са били пренасочени към други области, където са могли да бъдат усвоени. Според него за по-успешното усвояване на европейски средства е необходимо процедурите за обществени поръчки да бъдат опростени, а партньорствата с местните власти – улеснени.

Редактор: Цвета Лазаркова