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САЩ ще се опитат да рестартират мирните преговори за Украйна: Путин се срещна с американските пратеници Уиткоф и Къшнър (СНИМКИ)
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Снощи пратениците на Тръмп проведоха 3-часова среща с руския президент Путин
Пратениците на американския президент Доналд Тръмп пристигнаха в Украйна. Джаред Къшнър и Стив Уиткоф са пътували с влак. На гарата в Киев те бяха посрещнати от ръководителя на президентската администрация Кирил Буданов.
Това е първото официално посещение на американските представители в украинската столица. Двамата би трябвало да носят в Киев послание от Москва.
Три часа продължи срещата между пратениците на Доналд Тръмп и руския президент в Москва. „Бяха обсъдени съществени планове за следващите стъпки“, обяви Белият дом. Все още не е ясно точно какви са те, но се очаква да бъдат обявени през следващите седмици.
От кабинета на Владимир Путин нарекоха разговора конструктивен и изключително откровен. Обсъждала се е не само войната, но и потенциални големи, взаимноизгодни руско-американски проекти.
САЩ ще се опитат да рестартират мирните преговори за Украйна: Путин се срещна с американските пратеници Уиткоф и Къшнър (СНИМКИ)
"Стив Уиткоф и Джаред Къшнър обещаха да използват в хода на утрешните контакти в Киев, получените лично от президента на Русия наблюдения и оценки, за пътя към трайно мирно уреждане на конфликта в Украйна", каза съветникът на Путин Юрий Ушаков.
"Знам, че след Москва планирате да посетите Киев. И тук, разбира се, качеството на посредничеството – и доверието в тези, които го провеждат – е от решаващо значение. Искам да кажа, че работата с вас е удобна за нас и със сигурност ви се доверяваме през целия този процес", заяви Путин.Редактор: Никола Тунев
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