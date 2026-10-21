Парламентът се събира на извънредно заседание днес, въпреки че депутатите си гласуваха двуседмична ваканция заради предстоящите избори.

Искането за извънредна сесия е от депутатите на "Продължаваме Промяната", които получиха подкрепата и на "Демократична България" и ГЕРБ. Причината - помилването на Огнян Атанасов, известен още като Петричкия Ескобар.

Парламентът се събира извънредно заради помилването на Огнян Атанасов

Единствената точка в дневния ред предвижда изслушване на представители на затворническата администрация, медицински специалисти и ръководители на служби за сигурност.

Атанасов беше помилван от Илияна Йотова през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че той не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как се бие.

Редактор: Никола Тунев