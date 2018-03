Членове на британското правителство и кралското семейство няма да посетят Световното първенство по футбол в Русия през лятото. Това съобщи британският министър-председател Тереза Мей по време на заявлението на парламента относно случая с отравянето в Солсбъри на бившия шпионин Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия, информира БГНЕС.

"Ще преустановим всички планирани двустранни контакти на високо ниво между Великобритания и Руската федерация. На Световното първенство по футбол в Русия няма да присъстват нито министри, нито членове на кралското семейство", заяви Тереза Мей.

