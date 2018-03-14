Това съобщи британският министър-председател Тереза Мей

Членове на британското правителство и кралското семейство няма да посетят Световното първенство по футбол в Русия през лятото. Това съобщи британският министър-председател Тереза Мей по време на заявлението на парламента относно случая с отравянето в Солсбъри на бившия шпионин Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия, информира БГНЕС. 

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"Ще преустановим всички планирани двустранни контакти на високо ниво между Великобритания и Руската федерация. На Световното първенство по футбол в Русия няма да присъстват нито министри, нито членове на кралското семейство", заяви Тереза Мей.

Това включва и отмяна на поканата на външния министър Сергей Лавров да посети Великобритания с ответна визита.  

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