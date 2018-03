Заложническа драма във Франция приключи с трима убити и трима ранени. Нападателят, смятан за привърженик на ИДИЛ, взе заложници в магазин в южната част на страната.

След няколко часа супермаркетът беше щурмуван от полицията, а терористът - убит.

Властите обявиха случая за терористичен акт.

Става въпрос за три последователни нападения, които са се развивали едно след друго.

Около 10:30 часа тази сутрин 25-годишен мъж от марокански произход стреля по четирима трениращи полицаи, които са извършвали своя сутрешен джогинг. Един от полицаите е тежко ранен. Това се случва в градчето Каркасон.

След това напада кола с шофьор и пътник. Убива пътника. Взима колата и се отправя директно към супермаркета в съседния град Треб. Там убива двама служители на магазина.

Стигна се до заложническа криза, продължила няколко часа. До последно се твърдеше, че нападателят останал в супермаркета само с един от заложниците, който е полицай. Всъщност полицаят сам решил да влезе под прикритие в магазина и да играе ролята на заложник.

