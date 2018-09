Актрисата Синтия Никсън изгуби първичните избори на Демократическата партия и не успя да стане губернатор на американския щат Ню Йорк. Андрю Куомо, който досега беше на поста, победи актрисата с голяма преднина, информира БГНЕС.

Никсън доби известност с участието си в телевизионния сериал „Сексът и градът“, а по-късно разви дейност като гей активист.

Took the Metro-North to greet volunteers in Mount Vernon today. On my way home, we took the subway. Gov. Cuomo has jurisdiction over both, and as riders can attest, they both are a mess. When I'm governor, I will fix #CuomosMTA . Here's how: https://t.co/zE6jPslVnb #CynthiaForNY pic.twitter.com/aSQq5EYTTT

САЩ постигнаха споразумение за разделените имигрантски семейства

I want to thank all of the #TeamCynthia volunteers, supporters, and voters who dedicated their time to championing the progressive message of our campaign.



I’m so proud of all the work we've done to build a New York that works for all of us. #CynthiaForNY pic.twitter.com/LA7sja0FJD