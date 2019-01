Американската певица Бритни Спиърс отлага концертите си в Лас Вегас и други планирани работни ангажименти, за да се фокусира върху здравето на баща си, който се възстановява от животозастрашаващо заболяване, предаде БТА.

"We have a very special relationship and I want to be with my family at this time just like they have always been there for me." - Britney Spears pic.twitter.com/vahtmewfNe