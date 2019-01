Американската академия за театрално и филмово изкуство обяви номинациите за „Оскар” на церемония в Лос Анджелис.

За най-добър филм ще се състезават:

„Черната пантера”, „Черен в клана”, „Бохемска рапсодия”, „Фаворитката”, „Зелената книга”, „Рома”, „Роди се звезда”, „Вице”.

За най-добър актьор (главна мъжка роля) ще се борят: Крисчън Бейл за ролята си във филма „Вице”, Брадли Купър за „Роди се звезда”, Уилям Дефо за „Вратата на вечността”, Рами Малек за „Бохемска рапсодия”, Виго Моргенсен за ролята му в „Зелената книга".

За най-добра актриса(главна женска роля) са номинирани: Ялица Апарисио за ролята ѝ в „Рома”, Глен Клоуз – за „Съпругата”, Лейди Гага за „Роди се звезда”, Оливия Коулман- „Фаворитката”, Мелиса Маккарти – „Ще можеш ли да ми простиш някога?”

За най-добър чуждоезиков филм номинирани са: Capernaum (Ливан), Cold War (Полша), Never Look Away (Германия), Roma (Мексико), Shoplifters (Япония).

Ето и всички номинирани:

За най-добър игрален филм номинирани са:

BlacKkKlansman

Черната пантера

Бохемска рапсодия

Фаворитката

Зелената книга

Рома

Роди се звезда

Вице

За най-добър режисьор номинирани са:

Алфонсо Куарон (Рома)

Йоргос Лантимос (Фаворитката)

Спайк Ли (BlacKkKlansman)

Адам Макей (Вице)

Павел Павликовски (Студена война)

За най-добра актриса номинирани са:

Ялица Апарисио (Рома)

Глен Клоуз (The Wife)

Оливия Колман (Фаворитката)

Лейди Гага (Роди се звезда)

Мелиса Маккарти (Can You Ever Forgive Me?)

За най-добър актьор номинирани са:

Крисчън Бейл (Вице)

Брадли Купър (Роди се звезда)

Уилям Дефо (At Eternity's Gate)

Рами Малек (Бохемска рапсодия)

Виго Мортенсен (Зелената Книга)

За най-добра актриса в поддържаща женска роля номинирани са:

Ейми Адамс – Вице

Марина Де Тавира – Рома

Реджина Кинг – If Beale Street Could Talk

Ема Стоун – Фаворитката

Рейчъл Вайс - Фаворитката

За най-добър актьор в поддържаща мъжка роля номирани са:

Махершала Али (Зелената Книга)

Адъм Драйвър (BlacKkKlansman)

Сам Елиът (Роди се свезда)

Ричърд Гранд (Can You Ever Forgive Me?)

Сам Рокуел Sam Rockwell (Вице)

За най-добър чуждоезиков филм номинирани са:

Capernaum (Ливан)

Cold War (Полша)

Never Look Away (Германия)

Roma (Мексико)

Shoplifters (Япония)

За най-добър анимационен филм номинирани са:

Феноменалните 2

Островът на кучетата

Mirai

Ралф разбива интернета

Спайдър-мен: В Спайди-вселената

За най-добър адаптиран сценарии номинирани са:

Роди се звезда

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Can You Ever Forgive Me?

За най-добър оригинален сценарий номинирани са:

Фаворитката

First Reformed

Зелена книга

Рома

Вице

За най-добра оригинална песен номинирани са:

"All the Stars" (Черната пантера)

"I'll Fight" (RBG)

"The Place Where Lost Things Go" (Мери Попинс се завръща)

"Shallow" (Роди се звезда)

"When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" (The Ballad of Buster Scruggs)

За най-добри костюми номинирани са:

The Ballad of Buster Scruggs

Черната пантера

Фаворитката

Мери Попинс се завръща

Mary Queen of Scots

За най-добър грим номинирани са:

Border

Mary Queen of Scots

Вице

За най-добри специални ефекти са номинирани:

The Ballad of Buster Scruggs

Черната пантера

Фаворитката

Мери Попинс се завръща

Mary Queen of Scots

