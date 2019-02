Мексиканската актриса и любителка на животните Салма Хайек, която преди време разкри, че отглежда над 50 питомци, показа най-новия си любимец - симпатична сова с бяло, сиво и черно оперение, пише в. "Дейли мейл", цитиран от БТА.

52-годишната холивудска звезда публикувала в Instagram снимки с птичката, кацнала на ръката или рамото й. Фотографиите са придружени от надписа "Много го обичам" на английски и испански език.

I had no idea until this very moment that Salma Hayek wearing glasses and snuggling a babby owl is everything I've ever wanted in life. pic.twitter.com/yIwuJiysow