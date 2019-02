Певецът Ар Кели излезе от затвора в Чикаго, след като плати сума от 100 000 долара, позволяваща му да бъде на свобода, докато очаква делото по обвинения в сексуално посегателство, предаде Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Определиха гаранция от 1 млн. долара на Ар Кели

Часове преди да напусне затвора, където прекара уикенда, ритъм енд блус изпълнителят се яви в съдебната зала и пледира невинен по отправените му обвинения.

Ар Кели беше арестуван в петък по 10 обвинения в сексуално посегателство. Съдия определи сумата от 1 милион долара за освобождаването на певеца под гаранция. Това означава, че Ар Кели трябва да плати 10 процента от нея, за да излезе от затвора. Според в. "Чикаго трибюн" сумата от 100 000 долара е заплатена от 47-годишна жена, представила се като приятелка на певеца.

