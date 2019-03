Певецът и носител на "Грами" Ар Кели бе арестуван за неплащане на издръжка в размер на 161 000 щатски долара за трите му деца, съобщи БТА. В сряда музикантът бе задържан, когато се яви по делото във връзка с неплащане на сумата, която трябвало да послужи при отглеждането на Джоан, Джей и Робърт, които са на 21, 19 и 17 години.

R. Kelly has pleaded not guilty to the newest charges of abusing four women, including three who were allegedly underage at the time.@CBSChicago reports police in Detroit are looking into a new allegation that Kelly had sex with an underage girl in 2001. pic.twitter.com/X70GUvqimJ