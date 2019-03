Посетителите на гей бар в нюйоркския квартал „Гринич вилидж” посрещнаха неочаквана компания. Британската певица Адел и американската актриса Дженифър Лорънс се включиха в купона, а много от присъстващите споделиха снимки и видеоклипове от вечерта, съобщава БТА.

Носителките на награди „Грами” и „Оскар” се забавляваха като танцуваха и прегръщаха голи до кръста мъже. След това участваха и в състезание по надпиване.

🚨 ADELE IS AT PIECES 🚨 https://t.co/J7Ixk6PC7F — Kevin O'Keeffe (@kevinpokeeffe) March 23, 2019

Sorry but @adele and #JenniferLawrence being best pals is all I needed to regain faith in humanity pic.twitter.com/4bT1mVkoeI — ᐯIᑕTOᖇ ᑎᗩᑕIᗰIEᑎTO 🌟 (@_HausOfVictor) March 24, 2019

Jennifer Lawrence and Adele had a super fun night Friday in New York City, hitting up a Greenwich Village gay bar and the crowd went crazy for them pic.twitter.com/ucCr9WDtfr — United States Trends (@Trends4USA) March 23, 2019