Певицата от Барбадос Риана лансира своя нов моден бранд заедно с френската конгломерат за луксозни изделия LVMH, която е собственост на бизнесмена Бернар Арно, съобщават Ройтерс и БТА.

Брандът "Fenty" носи цялото име на изпълнителката на хита "Umbrella" - Робин Риана Фенти, и е предназначен за облекла прет-а-порте, обувки и аксесоари от кожа. Той ще е базиран върху съществуващия съвместен бранд на Риана и LVMH в козметиката.

make room in your closets.

we coming @FENTYofficial https://t.co/GSpWS6LyWe ‼️ pic.twitter.com/T31CH1zBR6