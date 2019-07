Челси Клинтън съобщи, че е родила третото си дете - Джаспър Клинтън Мезвински, предаде БТА.

Бебето се е родило в понеделник.

Хилари Клинтън ще продуцира филми и телевизионни програми

Let me get this straight... it’s 2019 and Chelsea Clinton just named her son Jasper? Why would she do that? She’s setting her child up for the tough life of a frontier prospector. pic.twitter.com/eoLSGXioei