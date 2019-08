Проектирани от Ед Шийран бутилки с кечуп ще бъдат изложени на търг, за да се съберат средства за благотворителност, съобщават Контактмюзик и БТА.

28-годишният певец е толкова голям фен на кечупа, че е работил заедно с компанията производител над нова реклама и е проектирал специални бутилки. Вдъхновено от Шийран изображение на домат краси всяка бутилка от новата партида кечупи на компанията.

