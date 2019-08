Актьорите Кейти Холмс и Джейми Фокс са се разделили след 6-годишна връзка, съобщи БТА.

СНИМКИ НА ДВАМАТА АКТЬОРИ ВИЖТЕ ТУК

За радялата им се заговори през уикенда, когато 51-годишният актьор е хванат в нощен клуб в Лос Анджелис с певицата Села Вейв.

He’s 51. “A woman who was not Katie Holmes” graduated high school in 2018. https://t.co/dxZDWWsfgX

Изданието „Пейдж сикс” е получило потвърждение, че двамата актьори са се разделили през месец май.

After six years together, Jamie Foxx and Katie Holmes have called it quits. https://t.co/e3bUOU28Sp

Кейти Холмс и Джейми Фокс бяха много дискретни относно своята връзката, след горчив опит от предишно намесване в личния им живот.

СЛЕД 21 ГОДИНИ БРАК: Робърт де Ниро се развежда (ГАЛЕРИЯ)

Jamie Foxx and Katie Holmes have split and it seems like he may be moving on already. https://t.co/s58cp7E8LO pic.twitter.com/pqetWivcea