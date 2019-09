Група медицински сестри изнесоха импровизиран концерт на Backstreet Boys за свой пациент, който беше принуден да пропусне шоуто на прочутата група след поставяне на диагноза рак.

Аманда Коли с нетърпение очаквала да присъства на концерта на 21 август, заедно със сестра си Маги Мейс Кингстън в родния им щат Джорджия. Две седмици преди събитието обаче 36-годишната майка на четири деца научила, че има левкемия, съобщава ABC News.

Amanda Coley had been waiting since Christmas to go to the Backstreet Boys concert in Atlanta. But just 2 weeks ago, she was diagnosed with cancer and couldn't attend.



So yesterday, the nurses at Northside Cancer Center brought the concert to her! https://t.co/mFw2RKyG8N ❤️ pic.twitter.com/BiTWRVXhDa — WSB-TV (@wsbtv) August 22, 2019

Коли и Кингстън са получили билетите за концерта като коледни подаръци от съпрузите си.

Знаейки, че Коли ще пропусне концерта, Кингстън планира да проведе Backstreet Boys парти в стаята й в болницата в Атланта. Около дузина служители приемат поканата и изненадват Коли. Те изпяват хитове като "I Want It That Way" и "Everybody”.

„Това наистина оправи настроението ми. Честно мога да кажа, че медицинските сестри в болницата "Нортсайд" са най-добрите", каза Коли.

Кингстън публикува видео от събитието в Twitter. Едно от момчетата от Backstreet Boys, Ник Картър, сподели туита и написа: "Липсваше ни снощи, Аманда! Изглежда (и звучи), че имаш страхотен екип, който ти помага да се възстановиш. Ние мислим за теб".

We missed you last night Amanda! Looks (and sounds) like you have a great team helping you get better. We’re thinking of you and sending you love ❤️

To the nurses of Northside Cancer Center, thank you for all you do!! https://t.co/WFZsE7tdRY — Nick Carter (@nickcarter) August 22, 2019