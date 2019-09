Певицата Адел е подала молба за развод със съпруга си Саймън Конеки. Двамата се ожениха на тайна церемония през 2016 година, след 5-годишна връзка.

През април тази година обаче Адел и инвестиционният банкер се разделиха.

Адел се раздели със съпруга си

Адвокат по развода е заявил, че двамата смятат да отгледат 7-годишния им син заедно.

Адел е една от най-успешните поп-звезди във Великобритания. Двамата с Конецки се ожениха на тайна церемония през 2016 година, като Адел публично обяви сватбата за първи път по време на реч за приемане на „Грами” 2017, на която благодари на съпруга си.

.@Adele is reportedly going to release to release the lead single off her upcoming fourth album in the next month, according to a Reliable French radio station.



This same radio station that put out the release date of “Hello” before its initial release! 😍🌱 pic.twitter.com/bQ3UPMNqUR