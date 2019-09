Нови сблъсъци между полицията и протестиращите в Хонконг. Органите на реда използвали сълзотворен газ и водни оръдия срещу продемократични активисти, които хвърляха камъни и коктейли „Молотов“ по органите на реда, съобщава БГНЕС.

Ескалацията на напрежението в мегаполиса нарасна при подновената вълна от протести с искане за защита на правата и свободите на гражданите на Хонконг и оставката на лидера Кари Лам.

some pro-Beijing thugs at North Point pushing and attacking journalists. This is not the first time, they attacked members of the press before and walked away, @hkpoliceforce didn't follow up. #HongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/cHvZXh7qX9

Десетки хиляди хора не се подчиниха на забраната на властите за провеждането на демонстрации и преминаха през централните улици на финансовия мегаполис.

Despite a ban from the police on the original march, Hongkongers have defied the attempt to stop them from going on streets, and in huge numbers.



It is now the 15th week of the historic Hong Kong summer of dissent.#StandWithHK pic.twitter.com/oOqrWzZtu7