Почина съпругата на покойния президент на Тунис Бежи Каид Есебси, предаде БТА. За смъртта й съобщи сина й - Хафед Каид Есебси.

„Почина майка ми Шадлия, вдовица на Бежи Каид Есебси, Аллах да я благослови", съобщи той във Facebook, но не уточни причината на смъртта й.



През юли 83-годишната вдовица на президента се срещна с множество държавни глави, които дойдоха да отдадат последна почит на съпруга й, починал на 92 години. Бежи Каид Есебси беше първият демократично избран президент на Тунис.

Почина президентът на Тунис

Reports that Chadlia Farhat, the wife of the late Tunisian President Beji Caid Essebsi, has died at the age of 83 https://t.co/y7tXeMwgF0