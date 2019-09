Немският дизайнер и архитект Луиджи Колани, който работеше за промишлени предприятия, автомобилни компании, мебелни и технологични концерни, е починал в Карлсруе на 91-годишна възраст, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

It's his signature style: round, organic shapes. German designer Luigi Colani was never a fan of straight edges. "My world is round", he repeatedly said. Colani influenced generations of young designers with his bold style. The master of round shapes passed away at the age of 91. pic.twitter.com/LJjLZMwRz8