Полицията задържа племенника на херцогинята на Съсекс Меган Маркъл - Томас Дули, след като се разходил гол и във видимо неадекватно състояние по главна улица в Холивуд, съобщава "Daily Mail".

Meghan Markle's nephew, Thomas Dooley, quickly lost his towel and was butt-ass naked during his rowdy arrest in Hollywood last week. https://t.co/ULKWagFNTK (via @TMZ)