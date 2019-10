Семейство Мишел и Барак Обама отбелязаха 27-мата годишнина от сватбата си. Президентът на САЩ в периода 2009-2017 година и неговта съпруга отправиха обяснения в любов и прекрасни послания един към друг в Twitter. Там те публикуваха и непоказани досега снимки.



„Както казват „Бийтълс”: „Става все по-хубаво с годините”. Скъпа, благодаря ти за тези невероятни 27 години!”, написа бившият държавен глава на САЩ.

Like the Beatles said: It’s getting better all the time. Thanks, babe, for 27 amazing years! pic.twitter.com/mImRqIYn1R

„Преди 27 години този мъж ми обеща живот, пълен с приключения. Бих казала, че го изпълни. Следващият етап в живота ни е да изпратим децата от семейното гнездо и да видим какво следва, докато усещаме магията, която ни държи заедно през всичките изминали години. Честита годишнина, Барак”, отвърна му неговата съпруга.

27 years ago, this guy promised me a life full of adventure. I’d say he’s delivered. Here’s to our next chapter of becoming empty nesters and discovering what’s next—while still feeling the magic that brought us together all those years ago. Happy anniversary, Barack. pic.twitter.com/ZKhvQGEo0B