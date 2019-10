В сирийския град Рас Ал Айн е открита мрежа от тайни тунели, изкопани от терористичната групировка ПКК. Разкритието е част от ръководената от Турция операция „Мирна пролет“.

Камерата на Анадолската агенция показа тунела, който обхваща различни части на Рас Ал Айн и има изход към турската граница.

#Syria: YPG/PKK terror #tunnels found in Ras Al-Ayn



YPG/PKK terrorist group has dug tunnel networks in Manbij, Ayn Al-Arab (Kobani), Tal Abyad, Ras Al-Ayn, Qamishli and Al-Malikiyah to target Turkish troops.#OperationPeaceSpring #Barispinarihareketi https://t.co/XSXtuWFCF6 pic.twitter.com/HRTEsvhlRx