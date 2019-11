Специалисти проследиха за първи път зимната миграция на червеношийка от Германия до Великобритания и установиха, че тя е изминала 225 км само за четири часа, предаде БТА. Птичето е прелетяло над Северно море през нощта, за да не бъде забелязано от хищните чайки и соколи. Същата тактика са използвали през Втората световна война и пилотите на бомбардировачи.

Тъй като червеношийката тежи само 19 гр., предавателят й бил миниатюрен - с тегло 0,3 гр. Той й е поставен през лятото на архипелага Хелголанд край северното германско крайбрежие. На 21 октомври птицата излетяла от Хелголанд към южния холандски бряг. Оттам литнала над Северно море в 20 ч. вечерта и стигнала до Великобритания към полунощ.

A robin has, for the first time ever, been tracked making a speedy migration from Germany to the UK 🌍. Rather impressively, it made it 140 miles in just four hours across the North Sea, under cover of darkness. Welcome home little robin 🎉! @_BTO pic.twitter.com/oOzTYHWwpa