Редакцията на британското финансово издание "Файненшъл таймс" ще бъде оглавявана от Рула Халаф. Така за първи път в над 130-годишната история на британския всекидневник, смятан за Библията на финансовите среди, жена застава начело на неговата редакция, предаде БТА.

Настоящият директор на редакцията на вестника Лайънъл Барбър заемаше поста от 14 години, но обяви, че се оттегля. Досега Рула Халаф беше негова заместничка. В Туитър Халаф написа, че е щастлива от назначението, което нарече привилегия.

Some personal news: am thrilled to be appointed the next FT editor. What a privilege to follow the great ⁦@lionelbarber⁩ pic.twitter.com/Sboqw48lhR