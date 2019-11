Кралските особи имат всичко, от което се нуждаят. Необходимо е едно обаждане, за да го получат, пише Vesti.bg

Десетки служители в двореца угаждат на най-различни прищявки и се грижат за кралското семейство на Великобритания.

От покупки на дрехи, до организиране на екскурзии и пазаруване на най-обикновени неща, като мляко, хляб и дори картофи.

Въпреки това не винаги богатите наследници със синя кръв се възползват от услугите на подчинените си.

Кралицата на Дания Маргрете II често може да бъде забелязана на пазара, с кошница в ръка.

Кралица Елизабет II е била забелязвана няколко пъти в супермаркет, но по време на официални събития, но херцогинята на Кеймбридж е друга тема.

Queen Elizabeth II went inside a grocery store and found so much of it puzzling. https://t.co/UAvnyZXxj4 pic.twitter.com/BgR8OAaKkt — Entertainment Tonight (@etnow) October 28, 2016

Тя може да бъде засечена няколко пъти в годината да пазарува от най-обикновени супермаркети.

За последно съпругата на принц Уилям бе забелязана да пазарува в хранителен магазин в началото на миналата година, когато беше бременна с принц Луи.

Снимките на херцогинята обиколиха мрежата, а много от почитателите на Кейт бяха очаровани от факта, че човек с нейните възможности може да бъде забелязан на подобно място, при това без да има конкретен официален повод.

Тук вижте някои снимки на Кейт от пазар:

ARE YOU BEING SERVED MA'AM ?

Proving How 'Ordinary' She Is, Kate Middleton Does The Weekly Shop At A Supermarket In Norfolk Over The Easter Weekend (Well it Was Upscale Waitrose) pic.twitter.com/Wzl3S0XdUr — TONYINBHAM (@TT0121) April 4, 2018

You think you go shopping at the supermarket and find with Kate Middleton

HAHAHAHA#RoyalFans pic.twitter.com/6SeiwksyYu — Royal Fans (@Royal_Fans10) October 25, 2016

first output of Kate Middleton after the child's birth is the food in the supermarket...She does her own shopping ?? pic.twitter.com/BbTA54WdF1 — GodSaveMcQueen (@gabydus) August 27, 2013

Kate Middleton wore a turtleneck while grocery shopping.Yes,this is an actual headline in. http://t.co/RVmmYcxJ pic.twitter.com/VVELMbgG — ObeJ (@mshappynow) November 23, 2011