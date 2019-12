Футболната легенда Дейвид Бекъм е забелязан да паркира неправилно върху жълта линия и да използва телефона си, докато шофира, пишат британски таблоиди.

Според тях 44-годишният футболист е пращал съобщения, докато седял в паркираната си кола. Бекъм избрал неподходящо място и затруднил трафика на оживен булевард в Лондон.

David Beckham is seen parked illegally and using a phone weeks after completing driving ban https://t.co/bXGLuKcadt pic.twitter.com/t1zGLA5lI0