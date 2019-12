Британският филм „Фаворитката“ спечели 8 награди, включително за най-добър европейски филм, на тазгодишното 32-ро издание на Европейските филмови награди (EФA) в Берлин. „Фаворитката” беше номиниран още за най-добра европейска комедия, а неговият режисьор, гръкът Йоргос Лантимос, получи наградата за най-добър европейски режисьор. Актрисата Оливия Коулман грабна отличието за най-добра актриса в поддържаща роля. Филмът бе награден и в категориите за най-добри костюми, монтаж и грим.

Антонио Бандерас беше обявен за най-добър европейски актьор за ролята си в испанския филм на Педро Алмодовар „Pain and Glory“, който спечели награда и за най-добра сценография.

Сред другите филми френският „Les Miserables“ е награден като Европейско откритие на годината. Британският филм „For Sama“ е обявен за най-добър европейски документален филм, испанският филм „Bunuel in the labyrinth of the turtle“ за най-добър европейски анимационен филм. Румънският „The Chritsmas Gift“ е обявен за Европейски късометражен филм на годината.

Полският филм „Студена война“ спечели мнозинството гласове на публиката, а германският режисьор Вернер Херцог получи награда за цялостно творчество.

Церемонията по награждаването се проведе на 7 декември в известната берлинска зала "Haus der Berliner Festspiele".

Наградите на EФA се присъждат в 24 категории от 3 600 членове на Европейската филмова академия.