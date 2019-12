На 95 години почина британският актьор Тони Бритън. Това съобщи дъщеря му Фърн. „Баща ни почина рано тази сутрин. Велик актьор, режисьор и чародей“, написа тя в Twitter.

Our father, Tony Britton, died early this morning. Great actor, director and charmer. May flights of angels sing thee to thy rest. 👼🏻 pic.twitter.com/QEHel2jOZS