От началото на новата година продажбата на марихуана в щата Илинойс е легална. Пред новите магазини за марихуана се наредиха стотици желаещи да си купят. Дори се предлагаше купон за 250 долара, с който да се предреди опашката.

First day weed is legal in Illinois & this is the line outside the Romeoville dispensary. I turned right tf back around 😂 pic.twitter.com/X7pBe2JfFQ