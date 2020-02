Скоростен влак дерайлира край Милано. Загинали са двама души, а около 30 са ранени, съобщава АФП.

BREAKING: At least 2 dead, 30 injured as a Frecciarossa high-speed train derails along the #Milan - #Bologna line in Italy. pic.twitter.com/LjjfdBpcRv

Инцидентът е станал край град Лоди, на около 50 км от Милано. По информация на италианските медии една от жертвите е машинистът на локомотива. Движението в отсечката Милано – Болоня е спряно.

Two people have died after a high-speed train derailed near Milan today.



Police said the train had come off the rails near Lodi on the line from Milan to Bologna early this morning...https://t.co/qhpRyOXcBp