Нощта отвъд Океана ще бъде звездна и златна. Червеният килим, по който звездите започват да минават, е дълъг 200 метра. Монтирането му е отнело една седмица. Общо 300 работници са впрегнали усилия, за да бъде всичко изпипано до последния детайл – както декорите, така и осветлението.

Били Портър бе един от първите гости, които минаха по червения килим:

КОЙ Е БИЛИ ПОРТЪР?

49-годишният актьор е звезда в американската телевизионна програма Pose, наградена със "Златен глобус" за най-драматичен ТВ сериал. Там Били влезе в ролята на Прей Тел вече втори сезон, което му донесе и номинация за "Златен глобус" в началото на годината. Въпреки че към момента е добре познато име в телевизионната и киноиндустрия, Портър започва кариерата си в театъра.

Billy Porter is one of the first to hit the #Oscars red carpet pic.twitter.com/sytS5Ll9QS — Entertainment Tonight (@etnow) February 9, 2020

От отбора на Mercedes във Formula 1 вече се пошегуваха, че Оскарът за най-добра кола в главна роля е за "W10", имайки предвид собствения си болид.

And the Oscar for Best @F1 Car in a Leading Role goes to… W10 😜 #Oscars pic.twitter.com/efKdj7uu53 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 9, 2020

Носителят на награда Оскар Матю Макконъхи пожела успех на номинираните.

Екипът по поддръжката се погрижи звездният килим да остане сух за звездите.

Crews are coming in to get rid of water that pooling on the top of the tent. Photogs and press are cheering #Oscars pic.twitter.com/ADlWVdGnP8 — Mia Galuppo (@miagaluppo) February 9, 2020

Clearly they have sworn to protect the glamour of this red carpet at all costs! 😂 #Oscars but I fear this isn’t the best technique... pic.twitter.com/HdIj96p8ny — Zulekha Nathoo (@ZulekhaNathoo) February 9, 2020

9 years ago at the #Oscars with my beautiful Sunrise...and still going strong.



Looking forward to presenting at tonight’s show. Good luck to everyone nominated! pic.twitter.com/Zb4KhdDyuu — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) February 9, 2020

Скандалният американски модел Бляк Чайна също бе от първите минали по килима:

#Oscars: Blac Chyna has hit the red carpet pic.twitter.com/JuKfuPPDDu — Variety (@Variety) February 9, 2020