Ако сте знаменитост, която иска да обяви връзката си публично, вероятно няма по-добро време от връчването на наградите "Оскар".

Пон Джун-хо към гравьорите на "Оскарите": Съжалявам, че ви отворих толкова работа (ВИДЕО+СНИМКИ)

Leonardo DiCaprio and Camila Morrone made their first official appearance at the Oscars https://t.co/7lag71YOnM — NYLON (@NylonMag) February 10, 2020

Голямата изненада на наградите "Оскар" - режисьорът на годината Пон Джун-хо (ВИДЕО+СНИМКИ)

Това вероятно си е мислел и Леонардо ди Каприо, който направи първата си официална публична изява заедно с неговата приятелка Камила Мороне на наградите на Академията, пишат от vesti.bg.

Брад Пит с първи актьорски „Оскар” (ВИДЕО+СНИМКИ)

Двамата са заедно от декември 2017 г. Всъщност Лео и Камила са стари семейни приятели. Те се срещнат за първи път, когато тя е на 12 години. Актьорът е приятел с нейния втори баща - Ал Пачино.

Leonardo DiCaprio and Camila Morrone are now "sitting together at an awards show" levels of serious https://t.co/TIAdzCpwgq pic.twitter.com/pvsN5H6e7B — Dlisted (@itsdlisted) February 10, 2020

Да бъдеш Джуди Гарланд: Рене Зелуегър за една от най-силните си роли (ВИДЕО)

Десет години по-късно Лео и Камила вече са двойка. Двамата обаче не са се появявали заедно на публично събитие и опитват да пазят връзката си далеч от хорските погледи.

Camila Morrone is sitting between Leonardo DiCaprio and Brad Pitt, god really has favorites. pic.twitter.com/tnTYq5SYLq — ً (@kiingstyles) February 10, 2020

ПРОКЛЯТИЕТО НА ЖОКЕРА: Преследва ли лошият късмет актьорите, изиграли ролята? (ВИДЕО)

45-годишният ди Каприо и 22-годишната Мороне пристигнаха на наградите на Академията поотделно, но бяха забелязани да седят един до друг на предния ред по време на церемонията и това беше голямата изненада за всички фенове на актьора.

Актрисата и модел беше до приятеля си, за да го подкрепи. Припомняме, че ди Каприо беше номиниран в категорията за най-добър актьор за участието си във филма на Куентин Тарантино „Имало едно време в Холивуд“.