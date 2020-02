Влак със 160 пътници излезе от релсите в Австралия. Двама души са загинали, а десетки са ранени, пише Mirror.

Horror as Sydney to Melbourne train with 160 passengers on board DERAILS and a carriage overturns https://t.co/yv8rbSFsKQ pic.twitter.com/egzK1bbPRR — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) February 20, 2020

Композицията изпълнявала маршрута Сидни – Мелбърн. Инцидентът е станал близо до щата Виктория около 19:50 ч. местно време.

Тече спасителна операция. На място са изпратени 18 пожарни.

A number of people are being treated by paramedics after a train was derailed at Wallan, north of Melbourne. #9News https://t.co/4occJzlyvH — Nine News Australia (@9NewsAUS) February 20, 2020