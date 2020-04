Лъвовете в националния парк Крюгер в Южна Африка се възползваха от липсата на туристи в парка и подремнаха на пътя, предаде Би Би Си.

Рейнджър от парка минал на обиколка, по време на която срещнал прайд да си почива на път в резервата. Обикновено животните могат да бъдат видени толкова близо до хората само през нощта.

Пъркът Крюгер, както и другите резервати за диви животни, е затворен за посещения от 25 март заради коронавируса.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA