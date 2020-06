Най-големият електрически самолет в света излетя в небето над Вашингтон, САЩ, съобщава Евронюз. Самолетът беше във въздуха цели 30 минути и генерира нулеви въглеродни емисии.

Успешният полет беше заснет чрез лайвстрийм и наблюдаван от хора от цял свят. Той се описва като „важен етап от преобръщането на транспортната индустрия и ускоряването на революцията в електрическата авиация“.

Разработен от компанията „Magnix“, самолетът е кръстен Grand Caravan Cessna 208B и може да превозва между 9-14 души. Самолетът е с размер от 12,6 метра и може да вдига до 350 км в час.

„Този първи полет на e-Caravan е стъпка по пътя към експлоатацията на самолети на средни разстояния с ниски цени, нулеви емисии, от и до по-малки летища“, казва Рой Ганзарски, изпълнителен директор на ‚Magniх“, в публично изявление.

Historic: Largest commercial electric aircraft with most powerful propulsion system that's ever flown is here ->Commuter airplane with 100 miles range ->Freight and people hauler: 9 passengers ->Low operational costs and zero emissions ->750-horsepower https://t.co/BvFqpgxW3V pic.twitter.com/TOvPXlivOP

„Тези електрически търговски самолети ще предлагат въздушни услуги по начин, който по-рано не беше възможен", допълва той.

Самолетните двигатели отделят въглероден диоксид (CO2) и други парникови газове в земната атмосфера, които допринасят за ускоряването на глобалното затопляне.

„Авиацията е по същество индустрия на изкопаеми горива, която всеки ден гълта 5 милиона барела нефт“, пише екологичният социолог Роджър Тиърс. Вторият проблем е „поколението easyJet“, „тези, които вече летят - летят повече от всякога. Това увеличаващо се търсене на пътници означава, че броят на пътническите самолети в небето ни ще се удвои до 2035 г.“, продължава Тиърс.

Според ICCT (Международният съвет за чист транспорт), емисиите на CO2 от всички търговски полети през 2018 г. възлизат на 918 милиона метрични тона. Това е еквивалент на потреблението на енергия от над 105 931 225 домове за година.

