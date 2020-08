Американка отпразнува 103-ия си рожден ден, като си направи за първи път татуировка. Така Дороти Полък излезе от изолацията, наложена в дома за възрастни хора, в който живее, предаде БТА.

"All of a sudden, I decided I would like to have one. And if I could, a frog. Because I like frogs."



A 103-year-old woman got her first tattoo to cross it off her bucket list. https://t.co/WJ1ROpfJgc pic.twitter.com/YBrAKkDQ9S