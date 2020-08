Съпругата на американския президент Мелания Тръмп отново събра погледите, след като се появи със стилна зелена рокля на събитието, на което Доналд Тръмп прие официално номинацията на Републиканската партия за президент.

Потребителите на социалните мрежи побързаха да се пошегуват с тоалета на първата дама, като заявиха, че той по-скоро прилича на “green screen” (зелен екран). Това даде възможност на потребители с чувство за хумор да „нарисуват” различни картини, които развеселиха мрежата.

Опонентът на Тръмп - Джо Байдън, както и неговият кандидат за вицепрезидент Камала Харис, надникнаха от роклята на първата дама, показва шеговито видео в Twitter.

Everyone will be talking about Melania's dress after this is all over. #RNC2020 pic.twitter.com/KosqGenMwc