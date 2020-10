Стотици жители на източното крайбрежие на САЩ, на щатите Охайо и Пенсилвания са заснели необичайно ярка огнена топка в небето, която според експерти най-вероятно е метеор, съобщи ЮПИ, цитирана от БТА.

Повечето записи са направени от жилищни охранителни камери, които заснели ярката светлина в небето около 6 часа и тридесет минути в сряда. Според неправителствената организация Американско метеоритно дружество са подадени над 700 сигнала за явлението.

A meteor was captured on video streaking across the night sky over 16 states and southern Ontario. #ctvnews #meteor #fireball #space #us #ohio #ontario pic.twitter.com/DOOAHLr2hv

Експерти от организацията смятат, че огненото кълбо било метеор, който обаче не е част от известните метеоритни потоци.

"Видяхме изключителен метеор", казва пред телевизионния канал Ке Ди Кей Ей - Ти Ви експертът Ралф Кру, според когото метеорът бил много ярък, което е рядко наблюдавано явление над населен район.

Video of the spectacular meteor from Pennsylvania and Ohio, it was seen from 15 states this morning.#Pennsylvania #Ohio #meteor #NewsAlert #Space pic.twitter.com/ugEDKptIsx