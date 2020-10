Нова схема ще "впрегне" силата на изкуствения интелект, за да поправи отдавнашния проблем с дупките, които от години зеят по пътищата във Великобритания, съобщава БТА. Схемата за разгръщането на "армия" от интелигентни роботи, които да сложат веднъж завинаги край на заплахата, е предложена от организация, финансирана от университета на Ливърпул.

“Robotiz3D Ltd. will develop an AI-driven robotic system to address the national and international potholes problem,” said Paolo Paoletti, from the University of Liverpool’s School of Engineering. Paoletti will serve as the company’s CTO. https://t.co/9MugbQtKSF pic.twitter.com/oYVReE9112