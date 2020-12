На площад "Трафалгар" в Лондон вече се извисява огромната коледна елха. След броени дни, за първи път в историята, светлините й ще бъдат включени дистанционно заради пандемията от COVID-19, съобщава БТА. Церемонията ще бъде предавана на живо във Facebook и YouTube.

Британците не харесват коледното дърво, подарено от Норвегия (СНИМКИ)

Смърчът е висок 25 м и тежи 4 тона. Той се издига почти до средата на короната на емблематичната статуя на адмирал Нелсън. 90-годишното дърво е отсечено от Нормарка, предградие на Осло, в присъствието на кмета на норвежката столица Мариане Борген и британския посланик в скандинавската държава.

A Christmas tree from Norway is erected at Trafalgar Square in London. Since 1947 Norway has donated a tree to London from the Nordmarka Forest. Lights will illuminate on December 3 #Christmas #Nordmarka @trafalgartree More #GettyFootage 🎥 @MarkEdCase ➡️ https://t.co/yjaqNx1NE9 pic.twitter.com/KOKihk8nXz

По традиция от 1947 г. норвежците подаряват на британците коледното дърво като признателност за оказаната помощ на страната им през Втората световна война.

I’m in Trafalgar Square with my friend Tree-man Sam putting up the Trafalgar Square Christmas Tree - an annual gift from Oslo to London since 1947. Happily, there are some things even Covid-19 can’t stop. pic.twitter.com/UUxQNRK4EA