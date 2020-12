Когато пандемията от COVID-19 направи маските за лице ежедневно необходими, японският стартъп Donut Robotics забелязва възможността и създава интелигентна маска, предназначена да улесни комуникацията и социалното дистанциране, предаде CNN.

Златни маски по 10 000 долара радват булките в Турция (СНИМКИ)

Speech muffled with your mask? Not a problem.



A robotics startup in Japan has created a smart mask with a built-in microphone that amplifies your voice and translates your speech into 8 languages @taisuke_ono pic.twitter.com/nmpCPnCwu7