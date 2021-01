Загадъчен метален обелиск, подобен на известните от американския щат Юта и няколко европейски държави, се появи в Торонто, съобщи АФП. Подобни 4-метрови структури бяха открити в канадските градове Ванкувър и Уинипег в началото на декември миналата година.

ВИЖТЕ КЪДЕ БЯХА ОТКРИТИ ВСИЧКИ МОНОЛИТИ ПО СВЕТА

В Торонто мнозина вече си направиха снимки с монолита и ги споделиха в социалните мрежи. На една от тях той вече е надраскан с червени графити.

Монолитът прилича на открития в щата Юта, който изчезна след няколко дни. След това се появиха два монолита в Румъния и Калифорния. Четвърти беше открит на о-в Уайт, Южна Англия. Подобни метални структури се появиха също в Нидерландия, Германия и Полша.

RISE UP: Mysterious Toronto monolith defaced by vandals, scrubbed clean by friends https://t.co/jhsTRtr43t Via @BryanPassifiume #monolith #toronto pic.twitter.com/jqXmhAdvPm